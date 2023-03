Mit Nachhilfe Richtung Schulschluss

In der aha-Nachhilfebörse kann selbstständig nach Nachhilfelehrer*innen gesucht werden.

Der Fünfer hält sich hartnäckig? Der Lernstoff stapelt sich auf dem Schreibtisch? Wer jetzt schon das Gefühl hat, dass es zum Schulschluss hin knapp werden könnte, kann sich mit rechtzeitiger Nachhilfe helfen. In der Nachhilfebörse vom aha kann ganz gezielt nach der passenden Unterstützung gesucht werden. Unter www.aha.or.at/nachhilfeboerse bieten Schüler*innen von höheren Schulen, Studierende und Berufstätige in ihrer Freizeit Nachhilfe in allen Fächern an. Viele Nachhilfegebende bieten aktuell auch Online-Lernhilfe an. Wer sich lieber Unterstützung bei einem Nachhilfeinstitut holen möchte, bekommt bei zahlreichen Anbieter*innen eine Ermäßigungen mit der aha card, der Vorarlberger Jugendkarte.