Mit Nachhilfe in ein erfolgreiches zweites Semester

Schüler*innen sind aktuell besonders gefordert. Nachhilfe kann sie dabei unterstützen, erfolgreich durch das Schuljahr zu kommen.

Viele Nachhilfe-Institute bieten Online-Unterricht an. Auch in der Nachhilfebörse vom aha kann ganz gezielt nach Online-Angeboten gesucht werden. Unter www.aha.or.at/nachhilfeboerse bieten Schüler*innen von höheren Schulen, Studierende und Berufstätige in ihrer Freizeit Nachhilfe in allen Fächern an.