Mit Nachhilfe durch den Schularbeitenstress

Lernstress kurz vor Semesterschluss? Angst vor einem Fünfer im Zeugnis? Vielleicht ist Nachhilfe eine Option.

Rasche und unkomplizierte Hilfe bietet die Online-Nachhilfebörse vom aha. Unter www.aha.or.at/nachhilfeboerse kann selbstständig nach Schüler*innen von höheren Schulen, Studierenden bzw. Berufstätigen gesucht werden, die in ihrer Freizeit Nachhilfe anbieten. Wer selbst gut in einem Fach ist und Nach- oder Lernhilfe anbieten möchte, kann sich kostenlos in der aha-Nachhilfebörse eintragen.