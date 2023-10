Mit Musik viel Gutes getan

Der Verein Geben für Leben bedankte sich bei Günther Lutz für dessen jahrelange Unterstützung.

Dornbirn. Günther Lutz ist in Vorarlberg längst kein Unbekannter mehr. In mehr als 50 Konzerten sammelte der ehemalige Polizist und Verkehrserzieher Geld für schwerkranke Menschen. Besonders die Kinder liegen ihm am Herzen, seit er die Kinderstation der Onkologie der Universitätsklinik Innsbruck besuchte und eine enge Beziehung zu den kleinen Kämpferinnen und Kämpfern aufbaute.

Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Bereits seit seinem ersten großen Konzert in der Stadthalle Dornbirn begeisterte er über die Jahre rund 41.000 Menschen mit seinen Konzerten, die insgesamt über 400.000 Euro für bedürftige Menschen einbrachten – ganz nach dem Motto: „Ein Leben fürs Geben“. Genau umgekehrt lautet der Name des Vereines „Geben für Leben“, der seit 2012 zu den Begünstigten von Günther Lutz zählt. Durch seine Benefizkonzerte kamen allein für diesen Verein über 42.000 Euro an Spenden zusammen, die die Typisierung von rund 1.000 engagierten Menschen ermöglichten. Nun erfolgte noch einmal eine offizielle Danksagung. „Das bedeutet wiederum, dass Günther Lutz allein durch die Spenden an Geben für Leben mindestens drei Menschenleben gerettet hat“, so Susanne Marosch vom Verein über dessen großartiges Lebenswerk, das kürzlich mit einem letzten Konzert zu Ende ging. (cth)