Mit Musik und Gesang Freude machen

Der Hohenemser Chor JOY hat sich trotz Pandemie den Spaß am Singen nicht nehmen lassen.

Hohenems. „Singen ist gesund und stärkt das Immunsystem, Singen ist gut für die Seele und Singen ist Freude und Gemeinschaft“, so beschreibt Jürgen Waibel, Chorleiter des Hohenemser Chors JOY die Bedeutung von Gesang und Musik. Das mit dem „Miteinander“ war in den letzten Monaten zwar etwas schwierig – und der Chor hatte wie alle Kulturvereine mit den bekannten Herausforderungen zu kämpfen -, doch die Lust am Singen ließen sich die Mitglieder nicht nehmen, schließlich ist der Chor-Name Programm, Corona hin oder her.

Ursprung in der Kirche

Chorleiter Jürgen Waibel ist zugleich der Gründer von JOY. „Es wurde in der Hohenemser Pfarre St. Konrad unter den Kirchenbesuchern eine Umfrage gestellt, bei der herauskam, dass ein Jugendchor in der Pfarrei fehlt. So bekam ich sozusagen den Auftrag und nach einigen Telefonaten mit einigen Kindergartenpädagoginnen, war unser Chor geboren“, erinnert sich Waibel an die Anfänge zurück. Das war 1998 und damals noch mit 12 Mitgliedern. Heute zählt man stolze 41 Chormitglieder, die sich vierzehntägig im neuen Probelokal der Bürgermusik Hohenems jeweils mittwochs zum gemeinsamen Musizieren treffen.

Das Repertoire von JOY besteht aus modernen Kirchenliedern, Filmmusik, Mundartsongs bis hin zu Austro-Pop. „Das Programm suche ich aus, aber wenn ein Konzert ansteht, können alle Mitglieder zusätzlich noch Vorschläge bringen“, erklärt der engagierte Chorleiter.

Unvergessliche Highlights

Normalerweise hat die singende Truppe bis zu zehn Auftritte im Jahr. „Die drei Konzerte mit Kathy Kelly von der berühmten Kelly Familie gehören zu den Höhepunkten unserer Chorhistorie und waren etwas ganz Besonderes“, betont Waibel. Aber auch die vielen Chorausflüge mit Konzerten nach Salzburg, ins Piemont, CD-Aufnahmen, die Liebesmesse in Hörbranz, Weihnachtsmessen und Zeltfeste in den letzten 24 Jahren, möchten die Sängerinnen und Sänger nicht missen.

Voller Hoffnung blickt man nun in die Zukunft. Wenn möglich, soll es heuer zum Chorfestival „Feuer & Stimme“ nach Salzburg gehen, eine Messgestaltung in Untereggen (CH) stände am Osterwochenende an und im Juni der traditionelle Chorausflug.

Die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen, die sich in den letzten Monaten laufend geändert haben, haben zu großer Verunsicherung in den Chören geführt. „Trotzdem, wenn man will, ist es möglich zu proben und zu singen und das Singen in Vorarlberg und bei uns hat einen hohen Stellenwert und wird sehr gut gepflegt“, zeigt sich Jürgen Waibel optimistisch und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit seinem Chor den Menschen mit Musik & Gesang wieder Freude zu schenken.

Der Chor JOY möchte aktuell die Band vergrößern und sucht deshalb aktuell jemand der Violine, Querflöte, Gitarre und Klavier spielen möchte und bei den Sängern freut man sich über Verstärkung bei den Sopranistinnen. (cth)

Kontakt:

Chor JOY

Chorleiter Jürgen Waibel