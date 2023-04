Mit Musik durchs Schuljahr

Im Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) in Lustenau hat Musik für die Schülerinnen und Schüler eine ganz besondere Bedeutung.

Lustenau Bereits zum zweiten Mal zeigten die Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Zentrums in Lustenau ihren Familien, was sie im Musikunterricht gelernt haben. Dazu lud das SPZ gemeinsam mit der Rheintalischen Musikschule mit Musikpädagogin Elisabeth Riegler zum Klassenabend vergangene Woche in die Schule ein. Die Kinder musizierten auf den verschiedensten Instrumenten und unterhielten das zahlreich erschienene Publikum mit ihren Stücken und dem wunderschönen Gesang.

„Musik ist ein wichtiger Teil in unserer Begegnung mit den Kindern“, sagte Musikpädagogin Elisabeth Riegler. Sie unterrichtet an der Rheintalischen Musikschule Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Im SPZ gibt sie den Kindern Einzel- und Kleingruppenunterricht. „Die Schülerinnen und Schüler im SPZ erhalten ein Angebot, das ganz auf ihre Anforderungen und Bedürfnisse abgestimmt ist“, so Riegler. Denn Musik gilt als Ausdrucksmittel und hilft, die Lebensfreude zu erleben.

„Wir veranstalten den Klassenabend der Rheintalischen Musikschule von den Kindern mit besonderen Bedürfnissen der einfachheitshalber hier bei uns in der Schule“, erklärte Direktorin Simone Grabner-Vogel. Sie ist begeistert von dem Können ihrer Schüler und freut sich, ihnen eine würdige Bühne in ihrem Schulhaus bieten zu können. Im Duo und in kleineren Gruppen zeigten die Kinder, was sie alles gelernt haben. Zudem hat auch die All Stars Inklusive Band, eine Gruppe junger Menschen mit besonderen Bedürfnissen, gespielt und gezeigt, was sie gemeinsam können. „Es war wunderschön zu sehen, wie in der All Stars Inklusive Band Schüler, ehemalige Schüler und Jugendliche vom ganzen Land miteinander musizieren“, sagte Grabner-Vogel. Auch für Musikpädagogin Elisabeth Riegler war der Klassenabend etwas ganz Besonderes. Die Lehrer waren aktiv mit am Musizieren und boten den Familien einen unvergessenen Abend. Bvs