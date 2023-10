Mit Musik die Seele berühren

Das Musikerpaar Veronika und Christoph Heingärtner harmoniert nicht nur privat, sondern auch musikalisch miteinander. Als „Kisses & Cake“ begeistern sie ihre Zuhörer.

Schwarzach Wenn Veronika und Christoph Heingärtner zu musizieren beginnen, wird es still im Publikum. Die magische Stimmung, die sie zu erzeugen schaffen, breitet sich aus und zieht die Zuhörer in den Bann ihrer Musik. „Wir haben eigentlich aus Zufall begonnen, miteinander zu musizieren“, erinnert sich Veronika Heingärtner (37) zurück. „Meine Schwester bat uns ihre Hochzeit vor zwölf Jahren musikalisch zu gestalten. Sie meinte nur, wir können das schon, da wir ja Geige und Gitarre spielen und beide singen können“, erzählt Christoph Heingärtner (44) schmunzelnd. Den Wunsch des Hochzeitpaares wollten sie nicht abschlagen und so begannen sie miteinander zu proben. Seine Gitarre, ihre Geige und ihre ausdrucksstarke Stimme machen ihre gecoverten Songs zu etwas ganz Besonderem. „Seit dieser Hochzeit treten wir immer wieder auf“, sagt Veronika Heingärtner.

Gefühlvolle Songs

„Wir haben bei den meisten Hochzeiten unserer Freunde gespielt. Mit der Zeit haben wir uns ein richtiges Repertoire angeeignet“, sagt die Musikerin. Jedes Hochzeitspaar hat seine Lieblingslieder, die die zwei mit der Gitarre und der Geige umsetzen. „In den vergangenen Jahren waren Lieder von Coldplay aber auch Ed Sheeran ganz hoch im Kurs“, so der Musiker. Die Noten der Lieder werden von den beiden mühevoll aufgeschrieben.

Sich der Musik hingeben

Das Ehepaar verbindet neben ihrer Liebe zueinander auch die Musik. „Es ist schön, wenn wir zusammen singen, Lieder ausarbeiten und am Ende hören, dass es super miteinander harmoniert“, so Christoph. Das Musizieren ist für beide ein leidenschaftliches Hobby. Hauptberuflich machen sie etwas anderes. Veronika ist Mittelschullehrerin und erwartet ihr zweites Kind, Christoph ist Orthopäde und arbeitet im Krankenhaus Dornbirn sowie nebenbei auch in einer Wahlarztordination. „Beim Musik machen kann ich komplett abschalten. Es ist ein Ausgleich zum stressigen beruflichen Alltag“, erzählt er. Dass er mit seiner Frau sein Hobby ausüben kann, ist das Schönste. Mittlerweile sind sie Eltern einer dreijährigen Tochter und erwarten demnächst ihr zweites Kind. „Wir musizieren, wann immer es die Zeit zulässt“, so die Musikerin. Seit drei Jahren haben sie auch einen Namen für sich als Band: Kisses & Cake.

Ein gutes Team