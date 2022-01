Mit mehr Komfort sind die Akademie Spieler schneller unterwegs

Mit einem modernen Bus reisen die heimischen Fußballtalente zu den Auswärtsspielen. Erster sportlicher Test war sehr erfolgreich.

Mit einem zweistöckigen Bus und mehr Platz reisen die Jungspunde zu den Auswärtsfahrten. Die Freude ist bei allen Beteiligten riesengroß. Und alle drei heimischen Akademie Mannschaften konnten ihren ersten Test auf die bald beginnende Frühjahrsmeisterschaft gewinnen. Die Unter-15-Jährigen siegten in Chur auf dem Kunstrasenplatz gegen die Alterskollegen aus der Südostschweiz mit 4:3. Die U-16-Elf besiegt die Auswahl der Südostschweiz mit 6:1 und die U-18-Truppe gewann mit 4:1. Nächster Test am nächsten Wochenende in St. Gallen. Natürlich wieder mit dem neuen Bus von Bischof-Reisen in Wolfurt.