Mit "Masterdating"zu mehr Selbstliebe

Warum ist "Masterdating" so beliebt?

Der Trend hat in der heutigen schnelllebigen Welt an Bedeutung gewonnen. In einer Zeit, in der soziale Medien und Dating-Apps dominieren, ist es einfach, sich der eigenen Gesellschaft zu entziehen. Die Folge: Wir befassen uns immer weniger mit uns selbst und unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. „Masterdating“ ist die Gegenbewegung dazu und soll die Beziehung zu sich selbst stärken und das eigene Wohlbefinden fördern. Es kann dabei helfen, innere Ruhe zu finden und Selbstbewusstsein aufzubauen. „Aber auch wenn man gelernt hat, die Zeit mit sich selbst zu genießen, sollte man nicht auf Kontakte mit anderen verzichten. Wir Menschen sind soziale ‚Rudelwesen‘ und es liegt nicht in unserer Natur, das Leben allein zu bestreiten“, erklärt die Sozial- und Lebensberaterin Bettina Schwung. „Autonomie ist ein wichtiges Grundbedürfnis, aber auch das Bedürfnis der Zugehörigkeit und Verbundenheit.“