Mit Mangold und Mozarella

Bei „Grenzenlos kochen“ mundeten zum Herbstanfang auch vegane Speisen

FELDKIRCH In Feldkirch leben Menschen aus 110 Nationen mit eigenständigen Kochkulturen. Um sich besser kennen zu lernen und einander mit neuen Rezepten zu bereichern, lädt Feldkirch zu den „Grenzenlos Kochen“ Veranstaltungen ein: Essen aus aller Welt probieren, einander kennenlernen, gemeinsam einen schönen Abend erleben. Die Veranstaltungsreihe findet in der Mittelschule Levis statt und stellt die interkulturelle Kochkultur in den Mittelpunkt. Gekocht und serviert wird stets eine bunte Mischung von Essen aus aller Welt. Bisher reichte die kulinarische Reise von Bosnisch, Französisch und Italienisch bis hin zu Mongolisch und Syrisch.