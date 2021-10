Mit Liebe zur Vielseitigkeit

Ausstellungseröffnung von Tania Maria Rodriguez-Peters im KreativWerkSalon in der Bregenzer Kirchstrasse

Bregenz. Künstlerin, Schmuckdesignerin, Drehbuch- und Kinderbuchautorin Tania Maria Rodriguez-Peters stellte am Freitag im KreativWerkSalon von Galeristin Tiina Kamenik in der Bregenzer Kirchstrasse ihre neuesten Glasskulpturen vor. Gesegnet wurden die Kunstwerke mit dem Titel „Universum“ von Abt Vinzenz Wohlwend. Die Eröffnungsrede hielt Bürgermeister Michael Ritsch, der die enorme Vielseitigkeit, die Freundlichkeit und das soziales Engagement der Künstlerin lobte. Tania Maria Rodriguez-Peters überraschte ihre Gäste mit einem Text aus ihrer Heimat in ihrer Muttersprache. Mit dabei waren die Stadträte Michael Rauth und Erika Kawasser sowie Russpreisträgerin Hildegard Breiner, Galeristin Sigrid Fritsche, Dorette Töfferl, Fotografin Alexandra Serra, Künstlerin Ute Mangold und Wolfgang Burtscher (Musiktheater Vorarlberg, Kurator). Gefeiert wurde bei einem ausgezeichneten Käse-Buffet der Firma Rupp Käsle. Für das Outfit der Künstlerin sorgte Claudia Sutterlüty (flowers in bed).