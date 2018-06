Mit Liebe aus der Reihe tanzen

Das Musiktheater Vorarlberg lädt zum sechsten Sommerball

LUSTENAU Amore Mio! Beim Musiktheater Vorarlberg steht die diesjährige Produktion ganz im Zeichen der Liebe. „I Capuleti e i Montecchi“ – die Geschichte von Romeo und Julia – soll diesen Herbst die Besucher in ihren Liebesbann ziehen. Die Premiere des Stücks von Vincenzo Bellini findet auf der Kulturbühne Ambach in Götzis, wo das Musiktheater seinen Hauptsitz hat, und in Lustenau statt. Hinter dem mtvo befinden sich 150 Mitglieder die auf und hinter der Bühne das Publikum zu verzaubern versuchen. Um Opernklängen zu lauschen und eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen, besuchten rund 200 Ballbesucher vergangenen Samstag den Sommerball im Lustenauer Reichshofssaal. Bei Walzer, Polka aber auch Tango und Foxtrott: unterstützten Profitänzer und -tänzerinnen vom Tanzsportclub Blau-Gold aus Lustenau, Koblach und Dornbirn jene Gäste, die keinen Tanzpartner hatten. Zum Tanzen verführten „Salonorchester Tafelspitz“ und „Round about Jazz“ auf der Hauptbühne und „Tschako und Fräulein Jäger“ im Foyer. Als Höhepunkt des Abends gewährten zwei Solistinnen einen ersten Einblick in die Herbst-Produktion und machten somit Lust auf die Premiere.