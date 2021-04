Mit Lebensfreude durch die Krise

Das Corona-Virus ist bei älteren Menschen ein Thema, unterkriegen lassen sie sich davon aber nicht. Ein Lokalaugenschein in Lustenau zeigt, wie Senioren die Corona-Zeit in den eigenen vier Wänden meistern.

Lustenau Der Frühling hält Einzug, die Temperaturen steigen langsam wieder. Das sorgt nicht nur für ein fröhliches Gemüt, sondern erleichtert für viele auch die Einschränkungen, die das Corona-Virus mit sich bringt. „Mein Mann und ich sind viel an der frischen Luft. Wenn es schön ist, sitzen wir an der Hausmauer auf unserer Bank und reden mit den Leuten, die bei uns vorbei spazieren“, sagt Sofie Valger (79). Hier gebe es immer was zu sehen. Auch könne man im Freien gut gemeinsam einen Kaffee vor dem Haus trinken. „Kontakte zu anderen Menschen haben wir nur beim wöchentlichen Einkaufen von Lebensmitteln“, so Valger. Das sei halt so, in ihr Haus lassen sie vorerst noch niemanden auf Besuch. Lediglich ihre Töchter kommen vorbei und spielen mit den Eltern Rummy. „Wir sind begnadete Kartenspieler, das hilft uns etwas über diese eingeschränkte Zeit hinweg.“ Normalerweise gehe sie jeden Samstag mit ihren Freundinnen auf einen Sekt-Orange und einen Kaffee, das fehle ihr schon, wie sie erzählt. Ihr Mann und sie seien bereits geimpft, nun hoffe sie, dass Corona bald vorbei gehen wird und sie wieder ihrem gewohnten Leben nachgehen können.