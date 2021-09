Mit Kuh zum McDrive

In Amerika ist nichts unmöglich. Auch nicht, dass ein hungriger Gast eine Kuh zum Burgerladen bringt - am Rücksitz seines Autos.

Nichtsahnend fährt eine Frau in ihrem Wagen durch einen Drive-in bei McDonalds in Marshfield, Wisconsin. Was sie daraufhin in einem PKW vor ihr in der Warteschlange zu Gesicht bekommt, ist schlichtweg unfassbar.