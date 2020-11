Mit Kindern an Krisen wachsen

In der jüngsten Ausgabe der Zeitung KIND knöpfen sich die Profis des Vorarlberger Kinderdorfs das Thema „Resilienz“ vor.

Was macht Kindern Mut und wie können wir gemeinsam den Widrigkeiten des Lebens trotzen? Viele Fachbeiträge und Statements von Kindern bieten Eltern und Erziehenden topaktuellen Lesestoff. Als Draufgabe hilft ein Anti-Stress-Set durch die anspruchsvolle Zeit.

In der neuen Auflage geht es um die besondere Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Diese innere Widerstandskraft wird im Fachjargon als Resilienz bezeichnet. Von Kindheit an müssen wir alle auch mit den Schattenseiten des Lebens klarkommen. Während es jedoch die einen scheinbar mühelos schaffen, mit Widrigkeiten umzugehen, Energie und Humor zu bewahren, entwickeln die anderen Ängste, Depressionen oder Wut auf Gott und die Welt.

Was Kinder selbst zur Krise sagen

In der Zeitung KIND teilen die Fachpersonen des Vorarlberger Kinderdorfs ihr Wissen darüber, wie Kinder von Anfang gestärkt werden und in ihrer Resilienz gefördert werden können. Darüber hinaus wird auch die Perspektive von Kindern eingefangen. Viele Statements, wie Kinder den ersten Lockdown erlebt haben und wie sie die Corona-Krise sehen, zeigen: Kinder brauchen Frei- und Gestaltungsräume, in denen sie ernst genommen werden, sich einbringen und mitreden können.