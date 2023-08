Mit Kinderaugen den Zauber entdecken

Bludenz. Dieses bezaubernde Kinderfest lädt alle kleinen Abenteurer und Abenteurerinnen mit Familien am Sonntag, den 27. August, ab 15 Uhr in das Bludenzer Würbel-Areal ein.

Beim Würbel-Areal in der Werdenbergerstraße 10 entführt Puppenspieler und -sammler Christian Mair die jüngsten Gäste in die Welt des Kasperltheaters. In dieser fesselnden Inszenierung stellt sich der pfiffige Kasperl gemeinsam mit seinen Freunden der schwierigen Herausforderung, Petro Pfeffersack zu überlisten. Spannung, Abenteuer und eine Prise Humor sind garantiert!