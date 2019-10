Mit Kabarett in herbstliche Finale

Das Freudenhaus Lustenau bietet diese Woche noch ein spannendes Programm.

Lustenau. Vergangene Woche entführten Spot The Drop mit seltsamen Ritualen in ein höchst amüsantes Circustheater des Absurden und Werner Grabher zeigte mit „Insektenleichen böse Zeichen“ einen Mikrokosmos, den wir gemeinhin kaum wahrnehmen.

Bevor sich das Team vom Freudenhaus in die Herbstferien zurückzieht, steht diese Woche noch ein Benefizkonzert des Gospelchors SingRing mit befreundeten Bands und zwei Kabarettabende auf dem Programm.

Am 10. Oktober gastiert Thomas Maurer im Lustenauer Freudenhaus. Als prominentes Mitglied von „Wir Staatskünstler“ hat Thomas Maurer vor kurzem im Rabenhof Theater die neue Bühnenshow nach der Nationalratswahl vorgestellt. Im Freudenhaus zeigt er sein Solokabarett „Zukunft“. In seinem mittlerweile 17. Kabarettprogramm nimmt er das Publikum in seine persönlichen Zukunftsvisionen mit – ein Abend zwischen selbstfahrenden Autos und selbstdenkenden Rechnern, künstlichen Welten und realen Problemen, der Zukunft von früher und der Zukunft von jetzt.