Mit jugendlichem Elan rund um den Kummenberg

Offene Jugendarbeiten luden zum ersten „Kummaround“

Kummenberg/Hohenems. Während des ganzen Jahres bieten die offenen Jugendzentren rund um den Kummenberg (Chilli Chill Götzis, BackUp#1 Altach, Rush Hour Koblach, Jugendtreff Mäder) bzw. in Hohenems (s´Kästle) ein abwechslungsreiches Programm für die Jugendlichen und dienen oftmals auch als Anlaufstellen und als Vermittler bei Problemen. Die Leiter und Mitarbeiter kennen sich untereinander und tauschen sich auch regelmäßig miteinander aus, die Jugendlichen bleiben aber meist im eigenen Dorf und kennen die anderen in unmittelbarer Nähe gelegenen Treffs maximal vom Hören sagen. Beim ersten sogenannten „Kummaround“, im Rahmen des Tags der Offenen Jugendarbeit Vorarlbergs, war so auch das Ziel eine Vernetzung der Jugendlichen untereinander zu ermöglichen. Extra eingerichtet waren dabei ein Shuttledienst, der die einzelnen Standorte abklapperte und so einen angenehmen Transfer bot. Bei der großen Tombola mit zahlreichen Preisen hatte auch jeder Jugendtreff zwei Fragen hinterlegt, deren Antworten eigentlich jeweils nur direkt vor Ort zu finden waren. Damit war gewährleistet, dass möglichst viele Jugendliche das Angebot zur Entdeckungstour nutzten. An jedem Standort war auch auf die kulinarische Komponente Wert gelegt worden, damit sich der jeder jungen Gäste entsprechend gestärkt auf die kleine Rundreise machen konnte. In Götzis bereitete man so gemeinsam erfrischende Smoothies, in Mäder wurden im Ofen duftende Pizzas gebacken. Nicht vergessen wurde auch auf die kreative Seite, so wurden in Altach Armbänder geknüpft, in Koblach konnte jeder Gast bunte Buttons herstellen.