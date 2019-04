Mit Humor gegen Kinderkrebs

Für den guten Zweck sorgte Oma Lilli in Klaus für einen humorvollen Abend.

Zum Abschluss ihrer Tour war „Oma Lilli“ am vergangenen Samstag in Klaus zu Gast und Besucher aus Nah und Fern erlebten dann einen Abend mit zahlreichen Lachern aus dem Leben der alten Frau. Ob beim schreiben ihrer Partneranzeige oder beim Disput mit Tochter Irma – das Leben von Oma Lilli ist nicht langweilig und dies durften auch die Gäste im Winzersaal erleben.

„Im Gedenken helfen“ – unter diesem Motto stand der Besuch von Oma Lilli in Klaus und so ging der Erlös des Abends an den Verein Stunde des Herzens und im besonderen an krebskranke Kinder. Joe Fritsche freute sich über diese Aktion und dankte allen Beteiligten recht herzlich. Den guten Zweck mit ihrem Besuch unterstützten an diesem Abend auch die Kabarettisten Anna und Maria Neuschmid, sowie Gabi Fleisch und Jörg Adlassnig. Genüg Gesprächsstoff gab es auch nach der Aüfführung noch als Oma Lilli mit Tochter Irma im Foyer mit den Gästen den Abend ausklingen ließ.