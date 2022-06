Alfred Maier: Mit Heu und Hafer zum Zuchterfolg

"Freue mich sehr"

„Ich freue mich sehr über unseren Züchtererfolg“, so Alfred Maier stolz und tätschelt dabei die Siegerin. Bei der Qualifikation wird besonders der Typ des Pferdes, der Rahmen, den Kopf, den Hals, die Gangart des Pferdes, sowie viele andere besondere Merkmale bewertet. Schon ihre Vorfahrin Saschka wurde 1991 zur Landessiegerin gekürt. Somit ist die Mutterlinie bei Silvi schon in der sechsten Generation ein Zuchterfolg. „Züchten heißt für mich, in Generationen zu denken. Man nimmt dazu die besten Tiere, die dem Zuchtziel am nächsten stehen“, erklärt Maier. Und das Zuchtziel ist ein sportliches, familienfreundliches Pferd das universell einsetzbar ist.