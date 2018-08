Mit Herz für die gute Sache

proWIN Berater spenden 2000 Euro an „Geben für Leben“

Altach. Der deutsche Reinigungs- und Kosmetikdirektvertrieb proWIN ist seit Firmengründung für seine soziale Ader bekannt. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren auch in Vorarlberg stark vertreten und so schlossen sich im Rahmen eines Charitywettbewerbs, mehrere Beraterinnen unter der Führung von Monika Egle aus Altach und Direktion Johanna Scheiterbauer zusammen und verkauften über vier Monate lang über 500 Stück ihrer „Sweetheart“ – ein Putztuch in Herzform. So kamen am Ende rund 2000 Euro zusammen, die nun im Rahmen eines Grillfests in Altach an Obfrau Susanne Marosch von der Leukämiehilfeaktion „Geben für Leben“ übergeben wurden. Mit dem von Herzen gesammelten Geld können nun 40 Bluttypisierungen bezahlt werden und vielleicht damit ein Leben retten. CEG