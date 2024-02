Mit heruntergelassener Hose erwischt: Mann in Lindau muss Nacht in Zelle verbringen

Ein Mann im Alter von 57 Jahren wurde durch einen Zeugen dabei angetroffen, wie er am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr in Lindau mit heruntergelassener Hose saß.

Beim Eintreffen der Polizei hatte er jedoch die Hose wieder an. Gegen 19.00 Uhr erfolgte dann die Mitteilung, dass der gleiche Mann wieder mit heruntergelassener Hose vor einem Verbrauchermarkt in der Zeppelinstraße stehe. Aufgrund seiner Unbelehrbarkeit und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses nahmen die Beamten den 57-Jährigen in Polizeigewahrsam und er musste die Nacht über in einer Zelle bei der Lindauer Polizei verbringen.