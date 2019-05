Mit Heroin im Reisebus unterwegs

Bei der Kontrolle eines serbischen Reisebusses haben Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) knapp zwei Kilogramm Heroin sichergestellt.

Am Körper befestigte Pakete

Ein 27-jähriger Serbe wollte am 6. März 2019 in einem Reisebus von Österreich in die Schweiz einreisen. Am Grenzübergang Diepoldsau wurde der Reisebus angehalten und durch EZV-Mitarbeitende kontrolliert. Beim Abtasten eines Mannes bemerkten sie, dass dieser unter seinen Kleidern mehrere Pakete versteckt hatte. Bei einer genauen Untersuchung stellte sich heraus, dass er in den am Körper befestigten Paketen insgesamt knapp 2 Kilogramm Heroin in die Schweiz schmuggeln wollte.