"Mit Hermann Maier auf der Vespa durch Monte Carlo!"

Sabine Tichy-Treimel: Sehr groß. Man spürt auch bei den Mitarbeitern eine positive Aufbruchsstimmung. Seit einigen Tagen bauen auch bereits die ersten Aussteller auf, auch sie sind froh, dass es wieder live stattfindet. Ein Messekollege hat vor einiger Zeit einmal zu mir gesagt: Wir sind mittlerweile die Weltmeister im Verschieben und Absagen. So eine Situation sind wir aber nicht gewohnt, denn wir sehen uns eigentlich als Weltmeister im Planen und Vorausschauen. So ein Messeauftakt ist für alle Beteiligten ein großes Erfolgserlebnis. Das hat in den letzten zwei Jahren völlig gefehlt. Es geht wieder zurück in Richtung Normalität, das haben wir alle dringend gebraucht.