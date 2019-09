Mit Heimsieg winkt FC Dornbirn ein Topplatz

Die Rothosen hoffen im Aufsteigerduell gegen GAK auf drei Punkte und Fortsetzung im Aufwärtstrend der 2. Liga Meisterschaft

Der Liveticker vom Spiel FC Mohren Dornbirn vs GAK

Vor dem Heimspiel gegen GAK hat Dornbirn außer Timo Friedrich alle 22 Kaderspieler plus zwei Tormänner zur Verfügung. „So was habe ich in meiner Trainerkarriere noch nie erlebt, aus so vielen Spielern eine Mannschaft zu stellen“, so Markus Mader. In die Startaufstellung ließ sich Mader nicht blicken. Es wird aber zu Umstellungen mit Sicherheit kommen. Mit dem Nationalspieler Liechtenstein, Andreas Malin (25) der als Innenverteidiger gesetzt ist, und „Sechser“ Christoph Domig (27) kehren zwei wichtige Leistungsträger ins Aufgebot zurück. Ob Franco Joppi oder Anes Omerovic als zweiter „Sechser“ den Vortritt bekommen, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass Elvir Hadzic an Stelle von Deniz Mujic als Solospitze auflaufen wird. Das Debüt mit einem Kureinsatz von 21-jährigen Portugiesen Madiu Bari könnte auch passieren. Gegner GAK hat nur wenige Treffer geschossen, aber auch nur wenige Gegentore bekommen (9:8). Im Angriff der Grazer setzt man auf den Ex-Austria Lustenau Stürmer Lucas Barbosa. „Unsere Idee wie wir GAK knacken können muss nur noch auf dem grünen Rasen mit Bravour umgesetzt werden. Es gilt die Schwächen der Steirer zu nützen und die sich bietenden Möglichkeiten in Kontern erfolgreich zu beenden“, so FCD-Coach Markus Mader (51). GAK kommt mit zwei Niederlagen in der Meisterschaft und dem Aus im ÖFB Cup auf die Birkenwiese.