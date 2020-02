Mit Heimsieg gegen Wacker Innsbruck das Finale fixieren

Austria Lustenau trifft im Halbfinale im ÖFB Cup zuhause im Westderby auf die Tiroler

SC Austria Lustenau hat nach dem sensationellen Triumph im Viertelfinale (5:4 im Elferschießen) gegen WSG Tirol erneut Heimrecht und trifft wieder auf ein Tiroler Team. Am 3./4. März wird das Planet Pure Stadion aus allen Nähten platzen. Die Elf um Trainer Roman Mählich trifft im Duell der Ligakonkurrenten auf Wacker Innsbruck. Mit dem Heimsieg im Halbfinale kann Austria Lustenau sensationell nach neun Jahren Pause zum zweiten Mal die Finalteilnahme fixieren. Im zweiten Halbfinale des ÖFB Cup trifft FC RB Salzburg auf LASK Linz. Das Endspiel im ÖFB Cup wird am 1. Mai in Klagenfurt ausgetragen