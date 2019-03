Mit Heimsieg gegen Tabellenführer Selbstvertrauen tanken

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der Alps Hockey League bekommen es die Cracks des EHC Lustenau mit dem Tabellenführer aus dem Pustertal zu tun.

Die Südtiroler zeigten bisher eine sehr gute Saisonleistung und gingen bei den 39 gespielten Runden 31 mal als Sieger vom Eis. Nur zwei Niederlagen nach 60 Minuten musste das Team von Trainer Petri Mattila in der gesamten Saison einstecken. Mit einer soliden Leistung wollen die Lustenauer zum Abschluss des Grunddurchgangs nochmals ihre Krallen zeigen und mit sehr viel Selbstvertrauen in die bevorstehenden Pre-Play-Offs starten. Spielbeginn am Samstag in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.00 Uhr.