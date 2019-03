Mit Heimsieg den Klassenerhalt fixieren

Die Landesliga-Handballer des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch wollen am Samstaggabend gegen den VfL Kirchheim Revanche für die Hinspielpleite.

Kirchheim ist vor der Saison, wie die Söflinger und Bettringen aus der Bezirksliga aufgestiegen. Mit 22:24 liegt Kirchheim fünf Zähler vor den Montfortstädtern, die mit 17 Punkten auf dem rettenden 11. Tabellenplatz stehen. Dass trotz der deutlichen Auswärtspleite der Blau-Weißen (37:30) die Möglichkeiten für einen Sieg vorhanden sind, zeigt die Statistik. So gut wie es auch bei den Heimspielen des VfL lief, genau umgekehrt war es in der Fremde. Während in eigener Halle aus 12 Partien nur zwei Niederlage zur Buche steht, konnte der VfL aus 11 Auswärtsspielen nur in Ravensburg gewinnen. Im Schnitt verlor der Tabellensechste mit neun Toren seine Auswärtsspiele und das muss auch den Feldkirchern Hoffnung geben, dass sie die Punkte in der Reichenfeldhalle halten können. Ein besonderes Augenmerk müssen Springhetti & Co. dabei auf Robin Habermeier, Martin Rudolph und Julian Mikolaj legen. Mehr als fünfzig Prozent aller Tore gingen in dieser Saison bisher auf ihr Konto.