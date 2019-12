Mit gutem Beispiel voran

Das Rennen um die Wahl zum „Besten Arbeitgeber Vorarlbergs 2019“ in der Kategorie „11 bis 50 Mitarbeiter“ machte die Bürser Niederlassung des Autohauses Montfort Garage. Auch dieses Jahr hatte VOL.AT wieder zu einer anonymen Online-Befragung aufgerufen, um die besten Arbeitgeber Vorarlbergs aufzuspüren.

Nein, die Anerkennung gebühre nicht ihm, obgleich er sich sehr darüber freue, sagt Markus Maier , Eigentümer und Geschäftsführer der Montfort Garage Götzis/Bürs – und reicht die Lorbeeren an seinen Standortleiter in Bürs, Werner Marent , weiter. Dieser habe es innert kürzester Zeit geschafft, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem großartigen Team zusammenzuschweißen. Ein Team – so auch der einhellige Tenor der 14-köpfigen Belegschaft –, das zusammenhalte und in dem man sich gegenseitig wertschätze und unterstütze.

Mehr wert als ein guter Zahltag

André Scheider, seit gut acht Jahren im Betrieb, verbrachte hier schon seine Lehr- und Gesellenjahre als KFZ-Techniker. „Wir haben ein super Betriebsklima, das ist oft mehr wert als ein guter Zahltag. Wenn es ein Problem gibt, spricht man das gleich an und schafft es so schnell wie möglich aus der Welt.“ Die Unterstützung, die jeder erhalte, sei großartig. Egal, ob man am eigenen Auto schrauben wolle, einen Ersatzwagen oder sonst etwas benötige. „Nach meiner Gesellenzeit wollte ich die Meisterprüfung in Innsbruck ablegen und brauchte dafür einige Monate Bildungskarenz. Das hat mir die Geschäftsleitung ohne lange Diskussion ermöglicht.“ Dass er als frisch gebackener Meister wieder in die Montfort Garage zurückkehren wollte, verstand sich für ihn von selbst. Denn, bringt er es auf den Punkt, „es läuft bei uns einfach alles wie am Schnürle.“