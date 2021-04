Mit großer Vorfreude in die 31. Saison

Das Hohenemser Kammerorchesters Arpeggione startet voller Zuversicht in das neue Konzertjahr.

Hohenems . Zwar musste das erste Konzert des Hohenemser Kammerorchesters im April bereits abgesagt werden, trotzdem hoffen die Verantwortlichen in den kommenden Monaten den herrlichen Rittersaal im Palast wieder zum Klingen zu bringen. „Trotz aller widrigen Umstände ist es auch heuer wieder gelungen, viele weltweit anerkannte Solisten und Dirigenten nach Hohenems einzuladen. Wir alle sind zuversichtlich und bemüht, langsam und schrittweise unter der gebotenen Vorsicht wieder unser kulturelles Leben aufblühen zu lassen und hoffen, dass wir die weiteren Konzerte wie geplant durchführen können“, so Stéphanie Waldburg-Zeil, Präsidentin des Vereines der Freunde des Kammerorchesters Arpeggione.

Das 30-Jahr Jubiläum hatte sich das Kammerorchester Arpeggione Hohenems auch anders vorgestellt und so mussten im vergangenen Jahr aufgrund der Corona Situation ein Großteil der Konzerte abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Musikfreunde in der Nibelungenstadt auf die kommenden Monate. „Die 31. Saison des Kammerorchesters Arpeggione findet mit extrem großer Vorfreude, Hoffnung und Elan in einem besonderen Jahr statt. Lauter, lebendiger und energiegeladener als je zuvor starten wir in die neue Saison 2021“, blickt Stéphanie Waldburg-Zeil freudig nach vorne. Natürlich werden alle Aufführungen in Rücksicht auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen durchgeführt.