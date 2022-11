Mit Gospelklängen auf Weihnachten einstimmen

Der Lustenauer Gospelchor SingRing lädt zum alljährlichen Adventskonzert.

Lustenau. Sie sind schon zur Tradition geworden – die beiden Adventskonzerte des Lustenauer Gospelchors „SingRing“ in der Lustenauer Guthirtenkirche. Unter dem Motto „He Turned It“ wird der Chor am ersten Adventsonntag wieder den Funken überspringen lassen und reichlich Weihnachtsstimmung versprühen.

Chorleiter Michael Percinlic freut sich, die Konzerte nach Jahren der Einschränkungen endlich wieder durchführen zu können. „Der Titelsong ´He Turned It´ ist bezeichnend für das Ende dieser Zeit. Vieles ist für uns wieder anders – hat sich zum Guten gewendet“, betont der 48-jährig Lustenauer. „Der SingRing samt Band wird den Advent in gewohnter Manier mit kraftvollen Gospels, aber auch gefühlvollen, besinnlichen Arrangements einläuten“, so Percinlic in Vorfreude.

Im Anschluss an die beiden Konzerte verwöhnen die Schülerinnen und Schüler der 1b der Mittelschule Hasenfeld mit ihren Eltern und Lehrerpersonen die Konzertbesucher beim „Adventszauber“ mit kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken in der weihnachtlich geschmückten Aula ihrer benachbarten Schule. Nach dem ersten Konzert werden die Kinder selbst in die Fußstapfen des Chors treten und in ihrer Schule auf ihren Mundharmonikas Lieder zum Besten geben und singen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich also auch heuer auf ein musikalisches Erlebnis freuen, dass für die perfekte Einstimmung für Weihnachten sorgen wird. (cth)