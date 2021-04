Mit Gemüse gemeinsam statt einsam

Marktgemeinde Götzis startet Gemeinschaftsgartenprojekt

Götzis. Was vor wenigen Jahrzehnten noch als selbstverständlich galt, ja die absolut grundlegende Ernährungsgrundlage für die allermeisten Familien darstellte, ist heute platzbedingt zu so etwas wie einem Luxusgut verkommen: der eigene Gemüsegarten. Eine Eigentums – bzw. Mietwohnung bietet zwar genug Platz zum Leben, aber nur sehr selten die Chance zum Gemüseanbau und wenn dann nur im sehr kleinen Rahmen. Die Nachfrage an Schrebergärten übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. Daher stellen vielerorts nun gemeinschaftlich betriebene Gärten eine Alternative dar, bei denen sich Menschen mit einem kleinen finanziellen Beitrag die Möglichkeit bietet, eigenes Gemüse und Feldfrüchte auch im etwas größeren Rahmen anzubauen. Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand: Man kann mit und voneinander lernen, die Verantwortung untereinander delegieren, untereinander effektiver je nach jeweiligen Stärken arbeiten, die eigenen Kinder mit einbinden und letztlich eine möglichst große Menge an gesundem Gemüse ohne Transportwege ernten