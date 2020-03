Mit Gebeten das Böse vertreiben

Bei Bedarf steht ein Priester in der Diözese Feldkirch für „Teufelsaustreibungen“ zur Verfügung. Der sogenannte kirchliche Befreiungsdienst ist im Kirchenrecht verankert.

Von Dunja Gachowetz (NEUE am Sonntag)

Kürzlich wurde bekannt, dass im Schweizer Bistum Chur die Stelle des Exorzisten vakant ist. Der bisherige „Teufelsaustreiber“, der Schweizer Christoph Casetti, ist im Februar verstorben. Casetti war wohl einer der bekanntesten Exorzisten Europas. Das Medienecho auf diese Nachricht war enorm. Und Anlass für die NEUE am Sonntag, bei Generalvikar Hubert Lenz von der Diözese Feldkirch nachzufragen, ob es auch hierzulande eine solche Stelle gibt. Dieser betont gleich am Anfang seiner schriftlichen Beantwortung auf diese Anfrage, dass in der Diözese Feldkirch der Exorzismus „kirchlicher Befreiungsdienst“ genannt werde. Im Rahmen dieser Praktik stünden Gebete im Vordergrund – das Bild, welches durch einschlägige Filme wie etwa „Der Exorzist“, „Das Omen“ oder „Das Ritual“ vermittelt werde, sei indes irreführend.