Mit Galopp in die Herzen der Kinder

Reittage in Furx als beliebter Klassiker des Rankweiler Sommers

Rankweil/Zwischenwasser. Seit bereits mehr als 20 Jahren betreibt Astrid Türtscher ihren Trekkinghof auf der Alpe Furx. Auf rund 1200 Meter Seehöhe bietet sie Reitunterreicht für Anfänger und Fortgeschrittene, aber auch Reitferien für Kinder sowie Ausflüge hoch zu Ross durch die wunderschöne Landschaft rund um Furx. Ein absoluter Klassiker sind bereits seit vielen Jahren auch die Reittage im Rahmen des Rankweiler Sommers. Tageweise bekommen Kinder einen Einblick in die Arbeit mit Pferden. Es geht grundlegend vorerst um die richtige Pflege der Vierbeiner, aber auch um den richtigen Umgang mit Zaumzeug und Co wird vermittelt. Vorrangig geht es Betreiberin Türtscher aber darum das Reiten als Lebenseinstellung, sowie das nötige Gefühl und das Vertrauen gegenüber den Pferden den Kindern nahe zu bringen. Neben aller nötigen Theorie ist dann aber der praktische Teil der Höhepunkt für die jungen Teilnehmer. Je nach Können mehr oder weniger geführt von Helfern, geht es auf großen Ausritt. Natürlich werden die Kinder auch bestens gastronomisch verpflegt. Lasagne, Spagetti oder Wiener Schnitzel werden vom Reitnachwuchs genüsslich verspeist. Am Abend zeigt sich dann nach den Ausritten aber, dass Reiten ein durchaus anstrengender Sport sein kann, die ungewohnte Sitzposition hinterlässt doch ein paar Spuren von Muskelkater. Bevor es aber an die eigene Körperpflege geht, sind die Pferde dran, die vor dem Stall noch entsprechend gepflegt und geputzt werden müssen. Danach sind sich die Kinder aber einig, ein einzigartiger Tag geht zu Ende, ihre Zukunft sehen die meisten auch künftig am Rücken eines Pferdes. CEG