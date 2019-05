Mit Frühsport in den Tag starten

Gemeinsamer „Morgensport-Tag“ feierte Premiere in Hohenems.

HOHENEMS Morgenstund hat bekanntlich Gold im Mund – auch in Hohenems. Wie fit die Emser Frühmorgens sind wurde vergangenen Samstag auf die Probe gestellt. Erstmals feierte die Stadt einen kostenlosen Morgensport-Tag am Schlossplatz. Gruppendynamik, Spaß an neuen Sportarten und das gemeinsame Work-out stand dabei im Vordergrund. Der Auftakt machte „yoga4all“ mit einer Session der besonderen Art. „Rund 30 Teilnehmer haben beim Yoga teilgenommen“, erklärt Inhaberin Daniela Metelko. „Die Basic-Einheiten waren fließend und durchaus fordernd. Auch Männer haben das Angebot wahrgenommen!“, freut sie sich.