Mit frischem Elan ans Werk

Der FFC Vorderland bereitet sich mit seinen Teams auf die Saison 2020/21 vor.

Am kommenden Dienstag ist es soweit, das Bundesliga Team startet in die Sommervorbereitung. In der gut sechswöchigen Vorbereitung stehen neben dreimaligem Training pro Woche insgesamt sechs Testspiele auf dem Programm, bevor man am 6. September auswärts auf den FC Bergheim trifft.