Mit Freude am Leben teilhaben

Der Tanzsportclub Schwarz-Weiß Bregenz organisierte einen Rollstuhltanz-Workshop.

Noch befindet sich der Rollstuhltanz in Vorarlberg im Dornröschenschlaf, noch sind Tänzerinnen und Tänzer im Rollstuhl eine Seltenheit auf den Tanzflächen der diversen Bälle. Die engagierten Mitglieder des Tanzsportclubs Schwarz-Weiß Bregenz mit Präsident Stefan Stöckler an der Spitze möchten dies jedoch ändern. Gemeinsam mit dem ÖZIV-Vorarlberg wurde bereits zum dritten Mal ein Tanz-Workshop veranstaltet. Um den begeisterten Rollstuhlfahrern und ihren als Taxidancer agierenden „Fußgängern“ die Art und Weise des gemeinsamen Tanzens näherzubringen, reiste auch dieses Mal der international erfolgreiche Tanztrainer und Choreograph Markus Isopp aus Kärnten an. Der Übungsleiter lernte seinerseits den Rollstuhltanz in Salzburg kennen und möchte diese tolle und menschenzusammenführende Behindertensportart in ganz Österreich publik machen. In Salzburg und Wien sind tanzende Rollstuhlfahrer mitunter bereits alltäglich. Die Mitglieder der Salzburger WheelChairDancers sind dabei beste Vorbilder, führen sie doch Weltranglisten an und sammeln bei Europa- und Weltmeisterschaften regelmäßig Medaillen. So gilt es also, die Freude am Rollstuhltanz auch im Westen Österreichs zu vermitteln.