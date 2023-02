Mit Fleiß und Willen zum Schulabschluss

Das Projekt Leuchtturm der Dornbirner Jugendwerkstätten lud zur Zeugnisverteilung.

Vor allem das gemeinsame Lernen steht im Leuchtturm im Mittelpunkt. „Die Schülerinnen und Schüler kamen dabei wieder aus sechs verschiedenen Nationen: Österreich, Afghanistan, Somalia, Syrien, Nigeria und Russland“, betonte Geschäftsführer und Jugendkoordinator Elmar Luger, der mit Hilfe von AMS, Land und Stadt Dornbirn diesen Kurs vor 28 Jahren ins Leben rief. Absolvent Kevin Eusster erklärte dazu: „Ich habe in diesem halben Jahr beim Leuchtturm mehr gelernt als in drei Jahren an der Hauptschule. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, aber es hat mir wirklich sehr geholfen – nicht zuletzt auch aufgrund der großartigen Lehrerinnen.“ Der Siebzehnjährige würde jetzt gerne eine Ausbildung als KFZ-Mechaniker oder Koch machen. Teilnehmerin Tamra Ibric blickt ebenfalls nur positiv auf die Zeit im Leuchtturm zurück: „Ich war Integrationskind und habe mir vor allem in Mathematik sehr schwergetan, da ich in meiner Heimat in diesem Fach ganz andere Schwerpunkte hatte und nicht die gleichen Themen behandelt wurden. Nach einiger Zeit beim Leuchtturmprojekt habe ich es aber begriffen, wie die Materie funktioniert und konnte sehr viel dazulernen.“ Sie möchte jetzt weiter zur Schule gehen. Und auch Samira Zarifi strahlte über beide Ohren, als sie ihr Zeugnis endlich in den Händen hielt. „Eine meiner Freundinnen hat gesagt, dass diese Schule zu schwer für mich sei, da ich schon zwei Kinder habe und das alles zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Doch ich habe in meinem Leben schon so viel versucht und wollte auch diese Herausforderung annehmen“, so die 30-Jährige. Ihr Traum ist jetzt, eine Ausbildung als Kindergartenpädagogin zu beginnen.