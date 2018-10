Mit Energie aktiv durchs Schuljahr

Damit der Nachwuchs alle Aufgaben in Kindergarten und Schule bewältigen kann, brauchen Körper, Geist und Seele der Kleinen eine gehörige Portion Energie. Stephan Schirmer, Bereichsleiter der aks Gesundheitsbildung über Rituale, Energielieferanten und mehr im Interview.

Was gehört zu einem guten Start in den Tag?

Schirmer: Ziel soll es sein, dass die Kinder entspannt, aber aufmerksam in die erste Schulstunde starten. Dies gelingt gut, wenn man bereits morgens mit einem Morgenritual in einen geregelten Tagesrhythmus startet. Klare Abläufe, vom zeitigen Weckruf über Waschen, Zähneputzen, Anziehen und Jause einpacken, sind hier besonders hilfreich. Auch ein gemeinsames, ausgewogenes Frühstück fördert die Konzentrationsfähigkeit und hilft dabei, sich bei einem Gespräch auf den neuen Tag vorzubereiten.

Was machen, wenn das Kind am Morgen keinen Bissen hinunterbekommt?

Schirmer: Wichtig ist es auf alle Fälle, kein Problem daraus zu machen. Es gibt Kinder, die am Morgen noch nicht gleich etwas essen können. Die Eltern können das Kind ermutigen, zumindest etwas zu trinken, eine Tasse Tee oder ein Glas Saft oder Milch. Warme Speisen werden manchmal auch eher akzeptiert. Aber manche Kinder können am Morgen nichts essen. In diesem Fall ist es umso wichtiger, eine gute, gesunde Jause mitzugeben.

Schirmer: Geben Sie ihrem Kind am besten selbst einen gesunden Energiespender als Jause mit. Dabei können die Kinder ja gerne etwas aus ihren Vorschlägen aussuchen und haben somit selbst mitbestimmt, was sie gerne zur Jause möchten. Ein Frühstück bzw. die Jause sollte dabei idealerweise aus einer Portion Obst oder Gemüse, einem Milchprodukt und einem Kohlenhydratanteil wie Haferflocken oder Brot bestehen. Was das Kind davon nicht zum Frühstück isst, können die Eltern als Jause einpacken. Also das klassische belegte Brot mit Apfelschnitzen ist eine ideale Jause – wenn es nicht immer nur Weißbrot ist und der Belag nicht nur aus Extrawurst oder Salami besteht. Wer ausführlich am Morgen frühstückt, dem reichen auch eine Auswahl an Karottensticks, Gurkenscheiben oder Cocktailtomaten und/oder eine Handvoll Nüsse.