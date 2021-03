Mit einer Rätselrallye zum Osterfest

Die Pfarre Götzis begleitet Kinder mit einer spannenden Rätselrallye durch die Fastenzeit.

Die Zeit bis Ostern ist dabei, gerade für Kinder, in jedem Jahr eine besondere Zeit. Durch die derzeit herrschenden Umstände wird diese Zeit aber nochmals Besonders und deshalb lädt die Pfarre Götzis alle Kinder zu einer spannenden Rätselrallye. Dazu finden die jungen Besucher in der Pfarrkirche auf dem Seitenaltar jede Woche eine neue Geschichte mit einem Rätsel. Doch Achtung – die jeweiligen neuen Rätsel können nur gelöst werden, wenn auch die vorherigen schon gelöst wurden. Dazu sind im Internet auf der Homepage der Pfarre auch alle Geschichten und Rätsel nachzulesen. Am Ende kommt ein Lösungswort heraus, welches die Rätselfreunde, versehen mit Namen und Telefonnummer, beim Pfarrbüro in den Briefkasten werfen können. MIMA