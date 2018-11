Mit einer Gala zum zweiten Mal den Meister besiegt

FC Dornbirns Erfolgsserie ist nicht zu stoppen. 2:1-Auswärtserfolg beim zweifachen Champion Anif.

„Wir hätten schon nach zwanzig Minuten mit 4:0 führen müssen. Haben Anif im eigenen Stadion an die Wand gespielt. Das war die mit Abstand beste Saisonleistung meiner Mannschaft“ war FC Dornbirn-Erfolgscoach Markus Mader nach dem mehr als wie überzeugenden 2:1-Auswärtssieg beim zweifachen Regionalliga West-Champion aus Salzburg hochzufrieden. Damit besiegt Dornbirn den Meister Anif zum zweiten Mal in dieser Saison und hat auf die Salzburger nunmehr schon acht Zähler Vorsprung. Beide Treffer der Rothosen resultierten aus Standards: Verteidiger Florian Prirsch knallt einen Freistoß ins rechte Kreuzeck (21.). Lukas Fridrikas verwandelt einen fälligen Strafstoß nach einem Foul an Marc Kühne bombensicher zum 2:0 (64.). Anif gelang wenigstens noch das Ehrentor durch Christoph Bann (71.). Franco Joppi und Christoph Domig hatten bei Stangenschüssen Pech. Eine Vielzahl an guten Einschussmöglichkeiten der Messestädter blieben noch ungenutzt. Wer soll diese bärenstarke Rothosen-Mannschaft auf dem Weg zum Meistertitel noch stoppen? Zum Winterkönig fehlt FC Dornbirn im Heimspiel im Stadtderby gegen Hohenems rein rechnerisch noch einen Punkt. „Der Titel des Winterkönig hätte mehr Wert als der Herbstmeistertitel, weil es unsere Topleistungen der ganzen Saison belohnt“, so FCD-Coach Markus Mader. Das zweitplatzierte Kitzbühel, zwei Zähler hinter Dornbirn hat gar keine Aufstiegsambitionen.