Mit einem vollen Erfolg ins HLA-Viertelfinale

Zum Abschluss der Qualifikation gastiert Tabellenführer Bregenz in Linz

Nach dem eindrucksvollen Auswärtserfolg HSG Graz möchten die Bregenzer Handballer auch gegen Linz ihren Erfolgsrun prolongieren. Obwohl sich die Mannschaft bereits den 1. Rang in der Qualirunde gesichert haben, wollen sie auch in Linz zeigen, was sie draufhaben.