Mit einem Sieg will Hard die Türe zum Titelgewinn öffnen

Im ersten Finalspiel der Spusu Handball-Liga trifft der sechsfache Champion auf die Fivers aus Wien.

Der Liveticker mit allen Daten vom 1. Finale Hard - Fivers Margareten

Mit dem HC Fivers Margareten steht der Gegner des ALPLA HC Hard in der letzten Phase der Meisterschaft und der Best-of-three Finalserie fest. In Runde eins im Kampf um den Meistertitel empfangen die Roten Teufel die Fivers am Mittwoch, den 2. Juni 2021 in der Sporthalle am See. Anwurf in der Teufelsarena ist um 19.45 Uhr.

Nach einer nervenaufreibenden und höchst spannenden Halbfinalserie konnte sich der ALPLA HC Hard am Ende verdient gegen den Kontrahenten Schwaz Handball Tirol durchsetzen, die Serie mit 2:0 im Schnelldurchlauf beenden und über einen gelungenen Finaleinzug triumphieren. Schnell trifft es allerdings nur dahingehend, dass das Halbfinale für die Roten Teufel nach zwei Partien erfolgreich zu Ende war und somit kein drittes Entscheidungsspiel benötigt wurde. Diese beiden Duelle hatten es aber in sich und waren nichts für schwache Nerven, denn beide Spiele brachten erst nach der zweiten bzw. der ersten Verlängerung die erhoffte Entscheidung und das gelöste Finalticket.

Mit dem gelungenen Auswärtserfolg am Montagabend, den 24. Mai 2021, im zweiten Duell gegen Handball Tirol stand mit dem ALPLA HC Hard somit bereits der erste Finalist der spusu LIGA Meisterschaft 2020/2021 fest. Nur 24 Stunden später zog der HC Margareten nach. Wie schon die Harder Jungs, entschieden auch die Fivers ihre Best-of-three Halbfinalserie gegen Krems mit 2:0 für sich und entthronten damit den amtierenden Meister von 2019. Sowohl der ALPLA HC Hard als auch der HC Margareten gelten als Dauergast im Finale. Für den ALPLA HC Hard ist es die insgesamt zehnte Final-Teilnahme nach 2003, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Die Fivers standen bereits elf Mal im Finale, gelten somit als wahre Routiniers und machen mit ihrer diesjährigen Final-Teilnahme das Dutzend voll. Pikantes Detail am Rande: in sämtlichen Finalspielen stand der HC Margareten immer einem der beiden Vorarlberger Clubs Bregenz Handball oder ALPLA HC Hard gegenüber. Dies soll sich auch in diesem Jahr nicht ändern.

Vor dem Aufeinandertreffen im Finale duellierten sich der ALPLA HC Hard und der HC FIVERS WAT Margareten in dieser Saison bislang viermal – die Bilanz lautet 2:2 und ist damit völlig ausgeglichen. Zu Saisonbeginn musste der ALPLA HC Hard im spusu LIGA SUPERCUP eine 24:28 (10:12) Auswärtsniederlage einstecken. Rund zwei Monate später konnten sich die Roten Teufel im Hinspiel im Grunddurchgang mit einem 32:28 (13:14) Heimerfolg für die Auftaktniederlage revanchieren. Im Rückspiel in der Hollgasse war leider nichts zu holen und man unterlag den FIVERS 28:33 (11:16). In der spusu LIGA Bonusrunde konnte die Harder Equipe wieder punkten und zwang die FIVERS dieses Mal in ihrer Heimhalle mit 27:25 (13:14) in die Knie. Die spusu LIGA Finalserie verspricht ein Duell auf Augenhöhe zu werden – es ist alles offen.

Dank der besseren Platzierung nach Beendigung der spusu LIGA Bonusrunde genießen die Roten Teufel zum Auftakt (Mittwoch, den 2. Juni, Spielbeginn um 19.45 Uhr) und in einem etwaigen dritten Entscheidungsspiel (Donnerstag, den 10. Juni) den Heimvorteil. Fünf Tage nach dem Auftaktspiel sind die Roten Teufel am Montag, den 7. Juni (Spielbeginn um 19.30 Uhr) in der Hollgasse zu Gast.

Der ALPLA HC Hard ist heiß auf den siebten Meistertitel, der nun dieses Jahr auf den letzten von 2017 folgen soll. Der HC Margareten konnte sich bislang drei Mal zum österreichischen Meister krönen und hat nach dem Sieg im spusu LIGA SUPERCUP und dem ÖHB CUP nun noch die Chance mit dem Meistertitel auf das Triple in der Saison 2020/21. Das wollen die Roten Teufel mit aller Kraft verhindern und bereits am Mittwoch einen großen Schritt in Richtung 7. Meistertitel machen. Auf der Zielgeraden der Meisterschaft dürfen sich alle auf ein Handballfest mit purer Dramatik und ohrenbetäubender Stimmung freuen!

Thomas Hurich, Torhüter des ALPLA HC Hard

„Die Vorfreude auf das erste Finalspiel und das auch gleich noch zu Hause in der eigenen Halle ist riesig. Endlich dürfen wir wieder vor noch mehr Zuschauern spielen und wir hoffen, dass wir den Heimvorteil im Auftaktspiel mit unseren Fans im Rücken am Mittwoch auch gleich bestens nutzen können. Wir dürfen die FIVERS aber nicht unterschätzen, müssen von Beginn an hellwach sein und ihr Tempospiel von Anfang an unterbinden. Wenn es uns gelingt, ihren Lauf früh zu stören und sie in einen Positionsangriff zu zwingen, stehen die Chancen relativ gut, dass wir das erste Finale zu Hause für uns entscheiden können.“

1. Runde Finale spusu LIGA 2020/2021

ALPLA HC Hard vs. HC FIVERS WAT Margareten

Mittwoch, 2. Juni 2021, Beginn 19.45 Uhr

(Einlass ab 18.15 Uhr)