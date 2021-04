Mit einem Sieg steht der EHC Lustenau im Halbfinale

Nach dem klaren Erfolg im Spiel eins gegen Pustertal könnte Lustenau zuhause den Aufstieg schon fixieren.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel EHC Lustenau vs Pustertal

Im einzig noch verbliebenen Viertelfinal-Duell der Alps Hockey League trifft der EHC Lustenau auf den HC Pustertal. Die Serie startete aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 erst am Donnerstag und wird im Modus „best-of-3“ gespielt. Spiel eins bei Pustertal endete überraschend klar mit 6:0 für die Gäste aus Lustenau. Die Vorarlberger haben somit am Samstag die Chance sich zum zweiten Mal nach 2019 für das Halbfinale zu qualifizieren. Für den EHC war es bereits der vierte Sieg in Serie, PUS kassierte die zweite Niederlage am Stück. Im direkten Vergleich war es der sechste Sieg im dreizehnten AHL-Duell für Lustenau.



Vor allem im zweiten Spielabschnitt war der Tabellenneunte der Regular Season klar tonangebend. Nicht weniger als vier Tore erzielten sie in den zweiten 20 Spielminuten. Im ersten und letzten Drittel gelang ihnen jeweils ein Tor. Chris D´Alvise trug sich als einziger Spieler doppelt in die Torschützenliste ein. Insgesamt hält der 35-jährige Kanadier bei 24 Saisontoren. In der Post Season hat der Center bislang in jeder Partie getroffen.



Neben Chris D´Alvise war EHC-Torwart Lukas Reihs Mann des Spiels. Der 20-jährige gebürtige Wiener konnte alle 27 Schüsse auf sein Tor parieren und sein viertes Saison-Shutout feiern. Auf der Gegenseite konnte PUS-Schlussmann Colin Furlong nur 82,6% aller Schüsse auf sein Tor parieren. Für den 28-Jährigen war es der zweitschlechteste Wert der Saison. Beim Stand von 0:4 wurde der Kanadier durch Hannes Stoll ersetzt.