Mit einem ESK-Freiwilligendienst Europa entdecken

Lea Baur (21) aus Weiler ist eigentlich gar nicht der Typ, der unbedingt weg will. Dennoch hat sie sich fĂŒr einen ESK-Freiwilligendienst entschieden und hilft seit November in einer französischen Schule in Saint Quentin im Deutschunterricht mit. „Ich habe nach der Matura nicht gewusst, was ich machen sollte, und wollte nach einem dreimonatigen Praktikum in Cannes unbedingt nochmal nach Frankreich“, erzĂ€hlt Lea Baur. Nach einem InfogesprĂ€ch mit Yvonne Waldner vom aha hat sie sich dann recht spontan fĂŒr einen siebeneinhalbmonatigen ESK-Freiwilligendienst in Nordfrankreich entschieden. Trotz anfĂ€nglicher Zweifel weiß sie jetzt schon, dass es die richtige Entscheidung war: „Man lernt durch so einen Aufenthalt wirklich enorm viel ĂŒber sich selbst. Ich weiß, es ist ein krasses Klischee, aber es stimmt halt einfach wirklich.“ Infoabend in Hirschegg Über ihre Erfahrungen wird Lea Baur bei einem ESK-Infoabend am Donnerstag, 4. Mai 2023, 18.30 Uhr im Jugendraum Hotspot in Hirschegg (Kleinwalsertal) berichten. Außerdem informiert Yvonne Waldner vom aha alle Interessierten ĂŒber Möglichkeiten und Ablauf eines Freiwilligendiensts des EuropĂ€ischen SolidaritĂ€tskorps (ESK). Dieser bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, fĂŒr bis zu zwölf Monate in einer gemeinnĂŒtzigen Einrichtung in Europa mitzuarbeiten. Die Kosten sind durch das EU-Förderprogramm EuropĂ€isches SolidaritĂ€tskorps und die Aufnahmeorganisation gedeckt. Das aha unterstĂŒtzt und begleitet bei der Projektvorbereitung und wĂ€hrend des Einsatzes. Aus organisatorischen GrĂŒnden wird um Anmeldung zum unverbindlichen ESK-Infoabend gebeten unter www.aha.or.at/event/esk-kleinwalsertal. ©aha