Mit einem Erfolgserlebnis will Bregenz ins neue Jahr

In der letzten Runde in diesem Jahr trifft Bregenz Handball auf den HC Linz.

Kreisläufer Florian Mohr: „Nach dem harten Kampf mit bitteren Ende in Hard gilt es unseren gesamten Fokus auf das letzte Heimspiel gegen Linz zu legen. Die Linzer Mannschaft tritt insgesamt viel stärker auf als noch in der Hinrunde. Mit konzentrierter Arbeit in der Deckung und einer höheren Trefferquote im Angriff sollte es für uns dennoch möglich sein, sie zu bezwingen. Außerdem freut es uns, dass wieder Zuseher in unsere Halle kommen dürfen. Wir werden im letzten Spiel des Jahres noch einmal alles geben, um jeden Ball kämpfen und unseren Fans ein Tor-reiches Handball-Spektakel zum Jahresabschluss bieten.“