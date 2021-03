Mit einem Erfolg im Derby kann Dornbirn den Aufstieg fixieren

Die Dornbirn Bulldogs stehen kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale der Ice Hockey League

Nach den Heimsiegen gegen Bratislava und Graz sind die Dornbirn Bulldogs wieder in Form. Mit einem Erfolg im Westderby in Innsbruck könnte die Mannschaft von Trainer Kai Suikkanen schon den Einzug ins Play.-off fixieren. Allerdings darf Graz gegen Bratislava nicht gewinnen. Drei Runden vor dem Ende der Qualifikation sind die Chancen zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale in der Ice Hockey League zu erreichen sehr groß. Drei Jahre warten die Dornbirner aber schon wieder auf die Teilnahme im Viertelfinale. Zuvor war Dornbirn 2013 und 2015 unter den besten acht Klubs im Meisterschaftsfinish vertreten.