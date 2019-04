Mit einem „Double-Backflip“ in den Sommer

„Corona Summer Opening 2019“ trotzte dem schlechten Wetter.

FELDKIRCH Mit großer Vorfreude hat Fabian Melk, Organisator des Corona Summer Openings, den Sprungtag erwartet. Der Wettergott meinte es mit dem Sommerauftakt leider nicht so gut. So war leichtes Nieselwetter prognostiziert. Dennoch: Fans des großen Sprungtags ließen sich das Event nicht entgehen und statteten dem Waldbad Gisingen bei der ersten Gelegenheit 2019 einen Besuch ab. „Auch dieses Jahr setzen wir auf Altbewährtes und mixen es mit neuen aufregenden Dingen, damit wir euch jedes Jahr was Neues bieten können“, erklärt Melk. Um dem Unwetter etwas Einhalt zu gebieten, bauten die Veranstalter heuer zahlreiche Zelte als Überdachung für die Gäste.