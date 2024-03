Mit Eimer Wasser Schlimmeres verhindert: Holzschuppen in Brand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Altach zu einem Brand. Ein Holzschuppen fing Feuer, doch ein Jugendlicher reagierte sofort.

Am 3. März 2024 gegen 3.02 Uhr meldeten Passanten den beginnenden Brand eines Holzschuppens in der Rheinstraße in Altach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Brand bereits durch einen Jugendlichen mit einem Eimer Wasser bekämpft, der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr Altach endgültig gelöscht werden.