Mit diesen Tipps wird die Arbeit im Home-Office zum vollen Erfolg

Aufgrund der Corona-Pandemie lassen immer mehr Firmen ihre Mitarbeiter die Aufgaben von Zuhause aus erledigen. Mit den folgenden Tipps wird nicht nur die Umstellung leichter, sondern auch die Arbeit im Home-Office produktiver.

1. Struktur schaffen

Mit einer To-do-Liste schafft man nicht nur Struktur, sondern wird auch über den Tag viel produktiver und Deadlines werden eingehalten. Eine tägliche Routine hilft, besser in den Arbeitsmodus umzuschalten. Diese beginnt schon am Morgen mit einem Frühstück und der Hygiene.

2. Der optimale Arbeitsplatz

Die digitale Infrastruktur ist besonders wichtig. Klären Sie mit ihrem Vorgesetzten ab, ob und wie sie Zugang zu Firmendateien bekommen. Ein Arbeitsplatz im Bett oder an Orten, an denen es Störfaktoren gibt wie zum Beispiel den Fernseher, ist nicht empfehlenswert. Legen Sie nur die Sachen auf den Tisch, die gerade benötigt werden.

3. Grenzen setzen

Das Privatleben soll so gut wie möglich vom Home-Office getrennt werden. Durch Ablenkung entsteht Unproduktivität. Deshalb sollen Kinder und Haustiere so gut wie möglich beschäftigt werden. Bei der Arbeitszeit ebenfalls Grenzen setzten und nicht unnötig bis spät in die Nacht arbeiten.